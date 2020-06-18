В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n139949-u-vinnyci-na-stanciyi-shvydkoyi-dopomogy-stavsya-spalah-koronavirusu-zmi.html

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Спалах коронавірусної хвороби COVID-19 стався на станції швидкої медичної допомоги у відділенні № 1 Вінниці.

Масово хворіють на спричинені коронавірусом пневмонії медичні та немедичні працівники, повідомляє ТСН з посилання на анонімний лист від вінницького медпрацівника, який надійшов до редакції.

Автор листа — жінка, яка стверджує, що є працівницею цієї станції, згодом зв’язалася з журналістами видання за допомогою телефону. За її словами, коронавірус підтвердився у 82 з 225 співробітників цієї станції.

У нас дуже велика скупченість людей на маленьке приміщення, — наголосила жінка. — Можливо, це сталося через те, що невчасно були проведені ПЛР-тести.

Співрозмовниця видання стверджує, що з початку епідемії ПЛР-тести на коронавірус не робилися.

Тільки, коли у нас було перших два випадки, ми дізналися у п’ятницю, 12 червня, про позитивні результати співробітників, — наголошує жінка. — А тестування почали проводити лише у вівторок, 16 червня.

За її словами, влада ніяк не реагує на проблеми і звернення медиків, а сама станція швидкої допомоги продовжує працювати, попри спалах коронавірусу серед її працівників.

Водночас представники місцевої влади журналістам цю ситуацію не стали коментувати, переадресувавши їх до головного лікаря цієї медустанови.

Нагадаємо, на Одещині через спалах коронавірусу ізолювали цілий район.