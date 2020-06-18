В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 произошла на станции скорой медицинской помощи в отделении № 1 Винницы.

Массово болеют вызванными коронавирусом пневмониями медицинские и немедицинские работники, сообщает ТСН со ссылкой на анонимное письмо от винницкого медработника, которое поступило в редакцию.

Автор письма — женщина, утверждающая, что является сотрудницей этой станции, впоследствии связалась с журналистами издания по телефону. По ее словам, коронавирус подтвердился у 82 из 225 сотрудников этой станции.

У нас очень большая скученность людей на маленьком помещении, — отметила женщина. — Возможно, это произошло из-за того, что вовремя не были проведены ПЦР-тесты.

Собеседница издания утверждает, что с начала эпидемии ПЦР-тесты на коронавирус не проводились.

Только, когда у нас были первые два случая, мы узнали в пятницу, 12 июня, о положительных результатах сотрудников, — отмечает женщина. — А тестирование начали проводить только во вторник, 16 июня.

По ее словам, власти никак не реагируют на проблемы и обращения медиков, а сама станция скорой помощи продолжает работать, несмотря на вспышку коронавируса среди ее работников.

В то же время представители местной власти журналистам эту ситуацию не стали комментировать, переадресовав их к главному врачу этого медучреждения.

Напомним, в Одесской области из-за вспышки коронавируса изолировали целый район.