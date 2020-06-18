Петро Порошенко, фото: «Яндекс Дзен»

https://racurs.ua/ua/n139956-zakryto-try-spravy-schodo-poroshenka-venediktova-video.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, впродовж останнього року став фігурантом низки кримінальних проваджень.

Минулого тижня три з цих проваджень закрили. Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про це під час сьогоднішнього брифінгу.

За її словами, закриті провадження стосовно призначення прем'єр-міністром Володимира Гройсмана у 2016 році за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адмінсуду Києва, а також провадження щодо призначення членів Вищої Ради правосуддя.

Ці три провадження були закриті за відсутності складу злочину, — зазначила генпрокурор.

Венедіктова уточнила, що ці провадження раніше були внесені в Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

Також Венедіктова підтвердила існування провадження щодо розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України (ПЦУ).

Нагадаємо, з приводу призначення Гройсмана прем'єром Порошенка допитували у ДБР у середині березня цього року.