Фізична активність продовжує життя, фото: Wallpaper Flare

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Фізично активний спосіб життя щороку у світі запобігає щонайменше 3,9 млн передчасних смертей.

Такого висновку дійшли британські вчені з університетів Кембриджу та Единбурга, вивчивши дані щодо 168 країн, повідомляє видання MedicalXpress.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує здійснювати принаймні 150 хвилин аеробної активності середньої інтенсивності протягом тижня, або 75 хвилин активних інтенсивних заходів, або еквівалентне їх поєднання.

Зазначається, що частка населення, чия фізична активність відповідає цим рекомендаціям, істотно коливається, залежно від країни. Так, у Кувейті необхідний рівень фізичної активності спостерігається у 33% населення, у Великій Британії — у 64%, у Мозамбіку — у 94%.

Поєднавши ці дані з оцінками щодо ризику передчасної смерті, автори змогли оцінити, скільки життів рятує фізична активність.

Виявилося, що загалом по світу завдяки фізичній активності кількість передчасних смертей була в середньому на 15% нижчою, ніж могла б бути:

на 14% для жінок;

на 16% для чоловіків.

Загалом це становить приблизно 3,9 млн врятованих життів на рік.

Дослідники зазначають, що в країнах з низьким рівнем доходу фізична активність запобігає в середньому 18% випадків передчасної смерті, в той час як у країнах з високим рівнем доходу цей показник є меншим — лише 14%.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, що фізична активність знижує ризик смерті для літніх людей незалежно від стану їхнього здоров’я.