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В Україні послаблюють карантин, фото: Zik
Вихід з карантину: Україна відкриє пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139954-vyhid-z-karantynu-ukrayina-vidkryie-punkty-propusku-na-kordoni-z-rosiieu-ta-bilorussu-video.htmlРакурс
Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, поступово послаблюють.
Україна відновить роботу кількох пунктів пропуску, розташованих на кордоні з Білоруссю та Росією. Про це заявив заступник директора департаменту — начальник управління організації прикордонного контролю адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Юрій Лисюк, повідомляє прес-служба відомства.
На кордоні з Білоруссю буде відновлена робота пунктів пропуску «Вільча» (Київська область) та «Дольськ» (Волинська область).
Крім того, буде відновлено пішохідний рух в розташованих на кордоні з Росією пунктах пропуску «Гоптівка», «Бачівськ», «Юнаківка», в розташованих на українсько-білоруському кордоні пунктах пропуску «Нові Яриловичі», «Доманове», «Виступовичі», «Славутич», а також на пункті пропуску «Сеньківка», який розташований в районі, де сходяться кордони України, РФ та Білорусі.
Ці пункти пропуску будуть відкриті на виконання відповідного рішення Кабінету міністрів, яке набуде чинності з моменту його опублікування на офіційному сайті уряду. Того ж дня пішохідний рух зможе бути відкритий, зазначив Лисюк.
Наразі повноцінно функціонують пункти пропуску, розташовані на кордоні України з Євросоюзом та Молдовою.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині двоє осіб перелізли через паркан на кордоні України та Польщі прямо під час брифінгу прикордонників.