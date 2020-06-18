В Украине ослабляют карантин, фото: Zik

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Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, постепенно ослабляют.

Украина возобновит работу нескольких пунктов пропуска, расположенных на границе с Беларусью и Россией. Об этом заявил заместитель директора департамента — начальник управления организации пограничного контроля администрации Госпогранслужбы генерал-майор Юрий Лысюк, сообщает пресс-служба ведомства.

На границе с Беларусью будет возобновлена ​​работа пунктов пропуска «Вильча» (Киевская область) и «Дольск» (Волынская область).

Кроме того, будет восстановлено пешеходное движение в расположенных на границе с Россией пунктах пропуска «Гоптовка», «Бачевск», «Юнаковка», в расположенных на украинско-белорусской границе пунктах пропуска «Новые Яриловичи», «Доманово», «Выступовичи», «Славутич», а также на пункте пропуска «Сеньковка», который расположен в районе, где сходятся границы Украины, РФ и Беларуси.

Эти пункты пропуска будут открыты во исполнение соответствующего решения Кабинета министров, которое вступит в силу с момента его опубликования на официальном сайте правительства. В тот же день пешеходное движение сможет быть открыто, отметил Лысюк.

В настоящее время полноценно функционируют пункты пропуска, расположенные на границе Украины с Евросоюзом и Молдовой.

Напомним, недавно на Львовщине двое украинцев перелезли через забор на границе Украины и Польши прямо во время брифинга пограничников.