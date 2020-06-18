Физическая активность продлевает жизнь, фото: Wallpaper Flare

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Физически активный образ жизни ежегодно в мире предотвращает как минимум 3,9 млн преждевременных смертей.

К такому выводу пришли британские ученые из университетов Кембриджа и Эдинбурга, изучив данные о 168 странах, сообщает издание MedicalXpress.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует совершать по крайней мере 150 минут аэробной активности средней интенсивности в течение недели, или 75 минут активных интенсивных мероприятий, или эквивалентное их сочетание.

Отмечается, что доля населения, чья физическая активность соответствует этим рекомендациям, существенно колеблется в зависимости от страны. Так, в Кувейте необходимый уровень физической активности наблюдается у 33% населения, в Великобритании — у 64%, в Мозамбике — у 94%.

Соединив эти данные с оценками риска преждевременной смерти, авторы смогли оценить, сколько жизней спасает физическая активность.

Оказалось, что в целом по миру благодаря физической активности количество преждевременных смертей было в среднем на 15% ниже, чем могло бы быть:

на 14% для женщин;

на 16% для мужчин.

В целом это составляет примерно 3,9 млн спасенных жизней в год.

Исследователи отмечают, что в странах с низким уровнем дохода физическая активность предотвращает в среднем 18% случаев преждевременной смерти, в то время как в странах с высоким уровнем дохода этот показатель меньше — только 14%.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, что физическая активность снижает риск смерти для пожилых людей независимо от состояния их здоровья.