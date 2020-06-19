Мітинг у Мінську. Фото: «Настоящее время»

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Мітинг опозиційних сил у Мінську відбувся 18 червня, акція протесту тривала більше шести годин, а її учасники сформували «ланцюг солідарності».

Учасники мітингу зібралися, щоб висловити солідарність з активістами, затриманими й арештованими під час президентської виборчої кампанії, в тому числі з Сергієм Тихановським, Павлом Северинцем, Миколою Статкевичем. На пікеті збирали підписи за альтернативних кандидатів у президенти Білорусі. Мітингувальники виступали проти того, щоб Олександр Лукашенко, який з 1994 року керує країною, вшосте виграв вибори. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Демонстранти сформували на проспекті Незалежності так званий ланцюг солідарності, який з 18.00 і до 22.00 розтягнувся на кілька кілометрів. Автомобілісти підтримували мітингувальники, які сигналили на знак підтримки.

О 23.20 на проспект прибули автозаки та правоохоронців і мітингувальники почали розходитися. Через гучномовці поліція переконувала людей розходитися. Деякі мітингувальники залишилися на мітингу й після опівночі.

Нагадаємо, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко вшосте намагатиметься виграти президентські вибори, які відбудуться 9 серпня.