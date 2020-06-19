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Ракурс
Война на Донбассе продолжается, фото: Минобороны Украины

Война на Донбассе: украинские военные получили ранения при разрыве мины

19 июн 2020, 15:26
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На Донбассе двое украинских военных сегодня получили ранения в результате разрыва мины.

Пострадавшие военнослужащие осуществляли инженерную доразведку вблизи поселка Новотошковское Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что состояние раненых военнослужащих удовлетворительное. Им оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12.00, боевики, применяя минометы, осуществили в целом три обстрела позиций украинских военнослужащих: в районе населенных пунктов Крымское, Шумы и Орехово.

Применение украинскими военными дежурных огневых средств заставило оккупантов прекратить обстрелы. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, недавно на Донбассе украинские военные уничтожили склад боеприпасов на минометной позиции российско-террористических войск, а также военный грузовик.

Источник: Ракурс


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