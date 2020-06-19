Столкновения на Русановских садах. Фото: 24 канал

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Ракурс

Митинг в Киеве на Русановских садах, который проходил сегодня, 19 июня, завершился.

Протест не прошел без стычек. По завершению митинга протестующих начали задерживать и отвозить в местный районный отдел полиции. Об этом сегодня сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

По информации Telegram-канала PavlovskyNews, противостояние длилось около 15 минут. Сначала дорогу перекрыл местный активист на авто. Его уговорили отъехать, а дальше полиция начала расталкивать митингующих и разблокировала проезд грузовикам.

Местные жители, которые митингуют уже не один день, выступают против строительства съезда с Подольско-Воскресенского моста на их центральную улицу, где имеется по одной полосе движения в каждом направлении. Протестующие заявляли, что они ремонтировали дорогу собственными силами, а теперь по этой дороге ездят грузовики для строительства Подольского моста, которые разбивают улицу.

Городской голова Виталий Кличко утверждает, что протестующие пренебрегают интересами других киевлян. Мэр отмечал, что город не может остановить строительство мостового перехода в угоду группе людей.

В столичной полиции пока не комментировали сегодняшние задержания.

Напомним, 15 июня киевляне уже перекрывали движение транспорта по улице Садовой. Тогда сотрудники полиции были вынуждены оттеснять протестующих.