Сутички на Русанівських садах. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n139987-sutychky-na-rusanivskyh-sadah-u-kyievi-zavershylysya-zatrymannyam-mitynguvalnykiv-video.html

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Мітинг у Києві на Русанівських садах, який відбувався сьогодні, 19 червня, завершився.

Протест не минув без сутичок. По завершенню мітингу протестуючих почали затримувати та відвозити у місцевий районний відділок поліції. Про це сьогодні повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNews, протистояння тривало близько 15 хвилин. Спершу дорогу перекрив місцевий активіст на авто. Його вмовили від’їхати, а далі поліція почала розштовхувати мітингувальників і розблокувала проїзд вантажівкам.

Місцеві жителі, які мітингують вже не один день, виступають проти будівництва з’їзду з Подільсько-Воскресенського мосту на їхню центральну вулицю, де є по одній смузі руху в кожному напрямку. Протестувальники заявляли, що вони ремонтували дорогу власними силами, а тепер по цій дорозі їздять вантажівки для будівництва Подільського мосту, які розбивають вулицю.

Натомість міський голова Віталій Кличко стверджує, що протестувальники нехтують інтересами інших киян. Мер зазначав, що місто не може зупинити будівництво мостового переходу на догоду групі людей.

У столичній поліції поки не коментували сьогоднішні затримання.

Нагадаємо, 15 червня кияни вже перекривали рух транспорту по вулиці Садовій. Тоді співробітники поліції були змушені відтісняти протестувальників.