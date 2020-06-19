Під час інциденту на Русанівських садах 15 червня, скріншот відео

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У Києві на масиві Русанівські сади триває протистояння місцевих жителів із поліцією.

Місцеві жителі виступають проти будівництва з’їзду з Подільсько-Воскресенського мосту на їхню центральну вулицю, де є по одній смузі руху в кожному напрямку. Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ оперативний».

Місцеві мешканці заявляють, що влада раніше зовсім не переймалася їхнім життям, зокрема місцевим мешканцям довелося ремонтувати дорогу власними силами.

Місцеві мешканці, зокрема, наголошують, що тепер по цій дорозі їздять вантажівки для будівництва Подільського мосту, які розбивають вулицю.

Це не перший випадок протистояння з поліцією на Русанівських садах за останній час. 15 червня місцеві жителі вже перекривали рух транспорту по вулиці Садовій. Тоді їх відтіснили співробітники поліції, які прибули на місце інциденту.

Нагадаємо, на початку червня мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, яке демонструє, як просувається будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Міст планують звести до кінця цього року.