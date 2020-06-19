Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139972-marchenko-poyasnyv-chomu-covid-doplaty-otrymaly-67-tys-policeyskyh-i-lyshe-12-tys-medykiv.html

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Сергій Марченко, міністр фінансів України, заявив, що особисто підтримував рішення про виділення МВС 2,6 млрд грн з фонду боротьби з коронавірусом. Ці гроші підуть на доплати поліцейським.

У політичній силі «Голос» здивовані і вважають несправедливим те, що поліцейські отримають більше доплат ніж, лікарі, які ризикують своїм життям під час протистояння пандемії COVID-19. Про це сьогодні під час пленарного засідання ВРУ заявила народний депутат від «Голосу» Олександра Устінова.

За словами нардепа, ці 2,6 млрд грн будуть спрямовані на доплати майже 67 тис. співробітникам поліції. При цьому наразі лише 12 тис. лікарів отримали з коронавірусного фонду доплати, які були обіцяні владою. І ця фінансова допомога жодним чином не становить ті 300% доплат, які були обіцяні.

Ми в середу дізналися, що 2,6 млрд грн із «ковідного» фонду були перенаправлені урядом на доплату МВС і майже 67 тис. поліцейським, які зараз б’ють людей на вулицях. …Чи підтримували ви особисто це рішення і чи вважаєте ви справедливим те, що в нас лише кожний десятий медик, коли в нас понад 6 тис. інфікованих медиків, отримує зараз допомогу і доплати за боротьбу з коронавірусом, і кожен другий поліцейський? 12 тис. медиків і 67 тис. поліцейських…, — запитала Устінова в міністра фінансів Сергія Марченка під час години запитань до уряду.

Глава Мінфіну у відповідь заявив, що нібито некоректно порівнювати роботу медиків та поліцейських, оскільки силовики теж були задіяні у боротьбі з COVID-19. Марченко відзначив, що особисто підтримував виділення мільярдів гривень правоохоронцям.

Але щодо цього рішення уряду хочу сказати: так, органи внутрішніх справ були задіяні в заходах по боротьбі з коронавірусом і заходах із запровадження карантину. Так, було прийнято відповідне рішення уряду. І так, я за нього голосував, — зазначив міністр.

Нагадаємо, днями нардеп від «Голосу» Олександра Устінова заявила, що правоохоронці отримають 2,7 млрд грн доплат і премій зі спецфонду по боротьбі з коронавірусом. Нардеп повідомила, що наразі лікар отримує 12 тис. грн доплати, а поліцейський — 9,3 тис. грн. Також парламентар додала, що спецоперація з «вилову» чоловіка в трусах у Гідропарку обійшлася бюджету майже у 100 тис. грн.