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Ракурс
Абрамовський став новим міністром захисту довкілля

Абрамовський став новим міністром захисту довкілля

19 чер 2020, 11:52
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Роман Абрамовський став новим міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи Верховної Ради.

Кандидатуру Абрамовського запропонувала депутатська фракція «Слуга народу», а Кабмін вніс у парламент постанову № 3586.

Раніше комітет Ради з питань екологічної політики та природокористування підтримав подання прем'єра Дениса Шмигаля про призначення нового очільника міністерства.

Роман Абрамовський в 2015 році обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Торік його призначили заступником глави Мінекоенерго.

Нагадаємо, минулого тижня уряд вирішив розділити Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на два окремих відомства. Рішення прийнято через неефективність роботи в рамках одного міністерства і конфлікт інтересів. Створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів триватиме близько місяця.

Джерело: Ракурс


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