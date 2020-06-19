Абрамовський став новим міністром захисту довкілля

https://racurs.ua/ua/n139236-abramovskyy-stav-novym-ministrom-zahystu-dovkillya.html

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Роман Абрамовський став новим міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи Верховної Ради.

Кандидатуру Абрамовського запропонувала депутатська фракція «Слуга народу», а Кабмін вніс у парламент постанову № 3586.

Раніше комітет Ради з питань екологічної політики та природокористування підтримав подання прем'єра Дениса Шмигаля про призначення нового очільника міністерства.

Роман Абрамовський в 2015 році обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Торік його призначили заступником глави Мінекоенерго.

Нагадаємо, минулого тижня уряд вирішив розділити Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на два окремих відомства. Рішення прийнято через неефективність роботи в рамках одного міністерства і конфлікт інтересів. Створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів триватиме близько місяця.