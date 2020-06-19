Абрамовский стал новым министром защиты окружающей среды

https://racurs.ua/n139236-abramovskiy-stal-novym-ministrom-zaschity-okrujauschey-sredy.html

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Роман Абрамовский стал новым министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. Соответствующее решение поддержали 264 нардепа Верховной Рады.

Кандидатуру Абрамовского предложила депутатская фракция «Слуга народа», а Кабмин внес в парламент постановление № 3586.

Ранее комитет Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддержал представление премьера Дениса Шмыгаля о назначении нового главы министерства.

Роман Абрамовский в 2015 году занимал должность замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом году его назначили заместителем главы Минэкоэнерго.

На прошлой неделе правительство решило разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства. Решение принято из-за неэффективности работы в рамках одного министерства и конфликта интересов. Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов будет длиться около месяца.