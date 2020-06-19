Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Абрамовский стал новым министром защиты окружающей среды

Абрамовский стал новым министром защиты окружающей среды

19 июн 2020, 11:52
999

Роман Абрамовский стал новым министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. Соответствующее решение поддержали 264 нардепа Верховной Рады.

Кандидатуру Абрамовского предложила депутатская фракция «Слуга народа», а Кабмин внес в парламент постановление № 3586.

Ранее комитет Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддержал представление премьера Дениса Шмыгаля о назначении нового главы министерства.

Роман Абрамовский в 2015 году занимал должность замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом году его назначили заместителем главы Минэкоэнерго.

На прошлой неделе правительство решило разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства. Решение принято из-за неэффективности работы в рамках одного министерства и конфликта интересов. Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов будет длиться около месяца.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров