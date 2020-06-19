Патриарх Филарет, фото: Пресс-центр Киевской Патриархии

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Резонансное уголовное производство, связанное с созданием Православной церкви Украины (ПЦУ), было открыто по заявлению патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Соответствующее дело СБУ открыла в ноябре 2019 года. Об этом изданию «Украинская правда» сообщил источник в Государственном бюро расследований (ГБР).

Его мотив, это претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь, — отметил собеседник издания.

В ГБР подчеркивают, что не планируют «играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ, а также ставить под сомнение легитимность ее создания».

Стоит добавить, что бывший народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин вчера в своем Telegram-канале заявил, что именно он стал инициатором нового дела против пятого президента Украины Петра Порошенко, связанного с получением томоса об автокефалии православной церковью Украины.

Напомним, вчера Порошенко заявил, что в отношении него заведено еще одно дело — «за разжигание межрелигиозной розни из-за получения томоса и создания Православной церкви Украины». Впоследствии в ГБР заявили, что дело возбуждено по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ.