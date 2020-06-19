Патріарх Філарет, фото: Прес-центр Київської Патріархії

https://racurs.ua/ua/n139971-spravu-schodo-tomosa-stosovno-poroshenka-iniciuvaly-za-zayavou-filareta-zmi.html

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Резонансне кримінальне провадження, пов’язане зі створенням Православної церкви України (ПЦУ), було відкрите за заявою патріарха Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та почесного патріарха ПЦУ Філарета.

Відповідну справу СБУ відкрила в листопаді 2019 року. Про це виданню «Українська правда» повідомило джерело в Державному бюро розслідувань (ДБР).

Його мотив, це претензії до керівництва держави в першу чергу через те, що гроші, які отримувала УПЦ КП в першу чергу від своїх іноземних представництв, після створення ПЦУ сплачуються в Константинополь, — зазначив співрозмовник видання.

У ДБР наголошують, що не планують «грати на темі релігії та втручатися у діяльність ПЦУ, а також ставити під сумнів легітимність її створення».

Варто додати, що колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін вчора у своєму Telegram-каналі заявив, що саме він став ініціатором нової справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка, пов’язаної з отриманням томосу про автокефалію православною церквою України.

Нагадаємо, вчора Порошенко заявив, що стосовно нього заведена ще одна справа — «за розпалювання міжрелігійної ворожнечі через отримання томосу і створення Православної церкви України». Згодом у ДБР заявили, що справа відкрита за заявою прихожан Київського патріархату УПЦ.