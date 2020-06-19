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Ракурс
У Києві мати з трирічним сином випали з четвертого поверху. Фото: Uzhgorod.in

У Києві мати з трирічним сином випали з четвертого поверху (ФОТО, ВІДЕО)

19 чер 2020, 11:32
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У Києві сьогодні, 19 червня, стався нещасний випадок. Молода жінка зі своїм трирічним сином викинулися із вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі житлового будинку. Будинок розташований на вулиці Івана Мазепи поблизу станції метро «Арсенальна».

Про інцидент повідомляє у Telegram-каналі «Київ оперативний».

У Києві мати з трирічним сином випали з четвертого поверху. Фото: TelegramНа місце інциденту прибули поліцейські та швидка допомога. Жінка була непритомною, а дитина сильно кричала від болю.

У Києві мати з трирічним сином випали з четвертого поверху. Фото: TelegramПостраждалих жінку і дитину госпіталізовано до лікарні.

У Києві мати з трирічним сином випали з четвертого поверху. Фото: TelegramМати постраждалої заявила, що співмешканець сильно бив її доньку і останніми днями вона перебувала у стані глибокої депресії.

У Києві мати з трирічним сином випали з четвертого поверху. Фото: TelegramЖінка розповіла, що незадовго до інциденту вона приготувала їсти доньці та дитині. Мати з сином у цей час перебували у спальні.

Про стан жінки і дитини не повідомляється.

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові 42-річна жінка разом зі своїм шестимісячним сином випала з 19 поверху житлового будинку, розташованого на вулиці Культури. Мати і син загинули на місці.

Джерело: Ракурс


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