У Києві мати з трирічним сином випали з четвертого поверху. Фото: Uzhgorod.in

https://racurs.ua/ua/n139970-u-kyievi-maty-z-tryrichnym-synom-vypala-iz-chetvertogo-poverhu-foto-video.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 19 червня, стався нещасний випадок. Молода жінка зі своїм трирічним сином викинулися із вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі житлового будинку. Будинок розташований на вулиці Івана Мазепи поблизу станції метро «Арсенальна».

Про інцидент повідомляє у Telegram-каналі «Київ оперативний».

На місце інциденту прибули поліцейські та швидка допомога. Жінка була непритомною, а дитина сильно кричала від болю.

Постраждалих жінку і дитину госпіталізовано до лікарні.

Мати постраждалої заявила, що співмешканець сильно бив її доньку і останніми днями вона перебувала у стані глибокої депресії.

Жінка розповіла, що незадовго до інциденту вона приготувала їсти доньці та дитині. Мати з сином у цей час перебували у спальні.

Про стан жінки і дитини не повідомляється.

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові 42-річна жінка разом зі своїм шестимісячним сином випала з 19 поверху житлового будинку, розташованого на вулиці Культури. Мати і син загинули на місці.