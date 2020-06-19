Зеленський залишився без штрафу за каву в Хмельницькому: суддя назвав причину

https://racurs.ua/ua/n139969-zelenskogo-ne-oshtrafuvaly-za-kavu-v-hmelnyckomu-suddya-nazvav-prychynu.html

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Володимир Зеленський наразі залишився без штрафу за відвідання кав’ярні у Хмельницькому під час карантину, оскільки суддя Хмельницького міськрайонного суду 19 червня зупинив розгляд провадження.

Суддя призупинив провадження і звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи може президент бути притягнутим до адмінвідповідальності, адже відповідно до Конституції глава держави є недоторканним, пише «Громадське».

Таке рішення оголосив суддя Андрій Місінкевич.

Нагадаємо, 3 червня під час поїздки до Хмельницького Зеленський разом з учасниками делегації відвідали кав’ярню, де вони пили каву всередині приміщення, порушуючи карантинні обмеження. Таке порушення передбачає 17−34 тис. грн штрафу.

Разом із Зеленським в кафе були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габинет і міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Усі чиновники були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.