Зеленський залишився без штрафу за каву в Хмельницькому: суддя назвав причину

Зеленського не оштрафували за каву в Хмельницькому: суддя назвав причинуhttps://racurs.ua/ua/n139969-zelenskogo-ne-oshtrafuvaly-za-kavu-v-hmelnyckomu-suddya-nazvav-prychynu.htmlРакурс
Володимир Зеленський наразі залишився без штрафу за відвідання кав’ярні у Хмельницькому під час карантину, оскільки суддя Хмельницького міськрайонного суду 19 червня зупинив розгляд провадження.
Суддя призупинив провадження і звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи може президент бути притягнутим до адмінвідповідальності, адже відповідно до Конституції глава держави є недоторканним, пише «Громадське».
Таке рішення оголосив суддя Андрій Місінкевич.
Нагадаємо, 3 червня під час поїздки до Хмельницького Зеленський разом з учасниками делегації відвідали кав’ярню, де вони пили каву всередині приміщення, порушуючи карантинні обмеження. Таке порушення передбачає 17−34 тис. грн штрафу.
Разом із Зеленським в кафе були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габинет і міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Усі чиновники були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.