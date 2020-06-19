Глава Мінфіну Сергій Марченко. Фото: Голос України

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Сергій Марченко, міністр фінансів України, 19 червня відзвітував про діяльність фонду боротьби з COVID-19.

За словами міністра, станом на 18 червня урядом ухвалено рішення про виділення коштів фонду 36,1 млрд грн. Уже прийнято постанов на 19 млрд грн, а також протокольні рішення на суму 17 млрд грн з урахуванням цих рішень. Залишок коштів фонду становить 28 млрд грн. Про це урядовець заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Марченко відзначив, що Кабмін прийняв рішення спрямувати майже 9 млрд грн із акумульованих коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З цієї суми 4,7 млрд грн передбачено на виплату допомоги з часткового безробіття на період карантину на безповоротній основі. Ще 1,27 млрд грн спрямують на допомогу з безробіття з дня запровадження карантину до його завершення на поворотній основі. Близько 3 млрд грн піде на виплату з безробіття на безповоротній основі.

Станом на 9 червня 428,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Це майже удвічі більше, аніж торік, — запевнив міністр.

Крім того, Марченко нагадав, що загальна сума коштів, акумульованих у фонд протидії коронавірусу, складає 64,7 млрд грн.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2020 рік й дозволили перенаправити гроші з фонду для боротьби з COVID-19 на ремонт доріг.