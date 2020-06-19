Українські моряки повертаються на батьківщину після трирічного перебування у лівійській в'язниці. Фото: shipovnik.ua

https://racurs.ua/ua/n139967-ukrayinski-moryaky-povertautsya-na-batkivschynu-pislya-tryrichnogo-perebuvannya-u-liviyskiy.html

Ракурс

Українські моряки з танкера «Рута» сьогодні, 19 червня, повертаються до України після трьох років, проведених у в’язниці Лівії. На батьківщину прибудуть 14 моряків, яких у 2017 році звинуватили у контрабанді нафтопродуктів та кинули за ґрати в Лівії.

Про це повідомляє у Facebook Благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль».

Члени екіпажу «Рута» прилетять до Києва спеціальним авіарейсом близько 13.00. Стан здоров’я моряків оцінюється як задовільний. Звільнені моряки є жителями Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

Як відомо, у квітні 2017 року українських моряків із танкера «Рута» звинуватили у незаконному перевезенні нафтопродуктів і їх було заарештовано військово-морськими силами Лівії. Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають лише за доставку вантажів. За ліцензії та дозвіл на транспортування вантажів повинен відповідати власник.

Слід уточнити, що танкер «Рута» належить Україні і перебуває на балансі Одеського порту. Із 2005 року судно орендується компанією Manchester Shipping S. A.

Як раніше писав «Ракурс», у середині травня родичі українських моряків провели акцію протесту в Міському саду Одеси. Протестуючі вимагали, щоб уряд згадав про моряків і допоміг повернути їх на батьківщину.