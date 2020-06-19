МВФ розповів про новий транш для України

https://racurs.ua/ua/n139965-stalo-vidomo-koly-mvf-vyznachytsya-schodo-novogo-transhu-ukrayini.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує провести перший огляд виконання Україною 18-місячної програми підтримки Stand-By у вересні. Після цього буде ухвалено рішення про виділення наступного траншу.

Перший транш коштів за програмою МВФ вже зроблено — це близько 2,1 млрд дол. Залишок буде поетапно передано у рамках чотирьох переглядів програми, яка нещодавно почала діяти. Ще зарано підтверджувати дату першого перегляду… Ми орієнтуємося на вересень, — повідомив під час брифінгу директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, пише УНН.

За його словами, нова програма МВФ для України спрямована на підтримку реагування української влади на коронавірусну кризу, а також збереження результатів і просування критично важливих реформ для відновлення і росту економіки після кризи.

Така домовленість з МВФ допоможе розблокувати більш широку міжнародну підтримку України, зокрема Європейського Союзу в межах програми макрофінансової допомоги ЄС, — зауважив представник фонду.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що місія Міжнародного валютного фонду приїде до України в липні-серпні. Про наступний транш, за його словами, можна буде говорити одразу після візиту.

Нагадаємо, Україна отримає 5 млрд дол. кредиту. У меморандумі з МВФ йдеться про конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів за програмою. Програма Stand-by зосереджена на підтримці макроекономічної і фінансової стабільності. Найближчими структурними маяками в меморандумі зазначені затвердження до кінця червня планів скорочення проблемних кредитів держбанків, перегляд до кінця серпня тарифів на опалення з повним відображенням витрат на газ.