МВФ рассказал о новом транше для Украины

https://racurs.ua/n139965-stalo-izvestno-kogda-mvf-primet-reshenie-o-novom-transhe-dlya-ukrainy.html

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Международный валютный фонд (МВФ) планирует провести первый анализ выполнения Украиной 18-месячной программы поддержки Stand-By в сентябре. После этого будет принято решение о выделении следующего транша.

Первый транш по программе МВФ уже выполнен — это около 2,1 млрд долл. Остаток будет поэтапно передан в рамках четырех пересмотров программы, которая недавно начала действовать. Еще рано подтверждать дату первого пересмотра… Мы ориентируемся на сентябрь, — сообщил во время брифинга директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, пишет УНН.

По его словам, новая программа МВФ для Украины направлена на поддержку реагирования на коронавирусный кризис, а также сохранение результатов и продвижение критически важных реформ для восстановления и роста экономики после кризиса.

Такая договоренность с МВФ поможет разблокировать более широкую международную поддержку Украины, в частности Европейского Союза в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, — отметил представитель фонда.

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, что миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в июле-августе. О следующем транше, по его словам, можно будет говорить сразу после визита.

Напомним, Украина получит 5 млрд долл. кредита. В меморандуме с МВФ речь идет о конкретных шагах, необходимых для получения следующих траншей по программе. Программа Stand-by сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности. Структурными маяками в меморандуме указано утверждение до конца июня планов по сокращению проблемных кредитов госбанков и пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ.