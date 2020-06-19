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Ракурс
Злива на Кіровоградщині наробила лиха. Фото: 061.ua

На Кіровоградщині через сильну зливу з автошляху змило асфальт (ФОТО)

19 чер 2020, 10:34
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У Кіровоградській області сильна злива призвела до руйнувань автомобільних шляхів.

Поблизу села Захарiвка на автодорозi М-13 Кропивницький-Платонове утворилася справжня рiка з мулу, який нанесло з полiв. Потік води був настільки сильним, що мiсцями руйнував асфальт i ледь не знiс легковий автомобіль у струмок. Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області у Facebook.

Дорожники відзначають, що їм знадобилося кілька годин для того, щоб ліквідувати наслідки негоди — дістати з кювету автомобіль, розчистити мiст та дорогу вiд намулу, забезпечити проïзд транспорту й встановити попереджувальні знаки.

За інформацію служб, узбіччя настільки промокли, що не витримували ваги техніки. Тому дорожникам поки не вдалося лiквiдувати пошкодження.

Злива на Кіровоградщині наробила лиха. Фото: Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

Злива на Кіровоградщині наробила лиха. Фото: Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

Злива на Кіровоградщині наробила лиха. Фото: Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

Злива на Кіровоградщині наробила лиха. Фото: Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

Нагадаємо, днями в Вінницькій області потужна злива призвела до руйнувань в одному з сіл. Потоки води були такими сильними, що розмили п’ять колодязів та 300 м вулиць. Також було підтоплено п’ять житлових будинків й вісім присадибних ділянок.

Джерело: Ракурс


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