Злива на Кіровоградщині наробила лиха. Фото: 061.ua

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У Кіровоградській області сильна злива призвела до руйнувань автомобільних шляхів.

Поблизу села Захарiвка на автодорозi М-13 Кропивницький-Платонове утворилася справжня рiка з мулу, який нанесло з полiв. Потік води був настільки сильним, що мiсцями руйнував асфальт i ледь не знiс легковий автомобіль у струмок. Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області у Facebook.

Дорожники відзначають, що їм знадобилося кілька годин для того, щоб ліквідувати наслідки негоди — дістати з кювету автомобіль, розчистити мiст та дорогу вiд намулу, забезпечити проïзд транспорту й встановити попереджувальні знаки.

За інформацію служб, узбіччя настільки промокли, що не витримували ваги техніки. Тому дорожникам поки не вдалося лiквiдувати пошкодження.

Нагадаємо, днями в Вінницькій області потужна злива призвела до руйнувань в одному з сіл. Потоки води були такими сильними, що розмили п’ять колодязів та 300 м вулиць. Також було підтоплено п’ять житлових будинків й вісім присадибних ділянок.