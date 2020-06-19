Засідання ВРУ. Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n139963-rada-pracuie-nardepy-rozglyadaut-zakonoproekty-pro-koronavirus-i-gralnyy-biznes-translyaciya.html

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Засідання Верховної Ради України сьогодні розпочнеться з традиційної години запитань до уряду. Міністри звітуватимуть про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні у 2020 році та щодо використання коштів держбюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусу.

У першому читанні парламентарі розглянуть законопроект № 3636, яким пропонується продовжити строк дії закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» до 1 січня 2021 року та проект закону № 3486 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусу». Про це повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

Крім того, у першому читанні парламентарі можуть внести зміни до закону про Антикорупційний суд та законодавчих актів щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У другому читанні нардепи розглядатимуть законопроект № 2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Крім того, депутати попрацюють над законопроектом № 3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та проект закону № 3657 про внесення змін до закону України «Про ринок електричної енергії».

Нагадаємо, вчора парламент ухвалив у другому читанні і в цілому законопроект № 3509 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік. Нардепи дозволили перенаправити гроші з фонду для боротьби з COVID-19 на ремонт доріг.