Заседание ВРУ. Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/n139963-rada-rabotaet-nardepy-rassmatrivaut-zakonoproekty-o-koronaviruse-i-igornom-biznese-translyaciya.html

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Заседание Верховной Рады Украины сегодня начнется с традиционного часа вопросов к правительству. Министры будут отчитываться об организации и проведении внешнего независимого оценивания в Украине в 2020 году и об использовании средств госбюджета на мероприятия по противодействию распространению коронавируса.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект № 3636, которым предлагается продлить срок действия закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)» до 1 января 2021 года и проект закона № 3486 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса». Об этом сообщается на веб-странице ВРУ.

Кроме того, в первом чтении парламентарии могут внести изменения в закон об Антикоррупционном суде и законодательные акты по повышению эффективности деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект № 2285-п о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Кроме того, депутаты поработают над законопроектом № 3658 по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии и проект закона № 3657 о внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии».

Напомним, вчера парламент принял во втором чтении и в целом законопроект № 3509 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Нардепы разрешили перенаправить деньги из фонда для борьбы с COVID-19 на ремонт дорог.