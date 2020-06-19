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Ракурс
Ливень на Кировоградщине наделал беды. Фото: Служба автомобильных дорог в Кировоградской области

На Кировоградщине из-за сильного ливня с автодороги смыло асфальт (ФОТО)

19 июн 2020, 10:34
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В Кировоградской области сильный ливень привел к разрушениям автомобильных путей.

Вблизи села Захаровка на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново образовалась настоящая река из ила, который нанесло с полей. Поток воды был настолько сильным, что он местами разрушал асфальт и едва не снес легковой автомобиль в ручей. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Кировоградской области в Facebook.

Дорожники отмечают, что им потребовалось несколько часов для того, чтобы ликвидировать последствия непогоды — достать из кювета автомобиль, расчистить мост и дорогу от ила, обеспечить проезд транспорта и установить предупредительные знаки.

По информации служб, обочины настолько промокли, не выдерживали веса техники. Поэтому дорожникам пока не удалось ликвидировать повреждения.

Ливень на Кировоградщине наделал беды. Фото: Служба автомобильных дорог в Кировоградской области

Ливень на Кировоградщине наделал беды. Фото: Служба автомобильных дорог в Кировоградской области

Ливень на Кировоградщине наделал беды. Фото: Служба автомобильных дорог в Кировоградской области

Ливень на Кировоградщине наделал беды. Фото: Служба автомобильных дорог в Кировоградской области

Напомним, на днях в Винницкой области мощный ливень привел к разрушениям в одном из сел. Потоки воды были такими сильными, что размыли пять колодцев и 300 м улиц. Также были подтоплены пять жилых домов и восемь приусадебных участков.

Источник: Ракурс


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