Ливень на Кировоградщине наделал беды. Фото: Служба автомобильных дорог в Кировоградской области

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В Кировоградской области сильный ливень привел к разрушениям автомобильных путей.

Вблизи села Захаровка на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново образовалась настоящая река из ила, который нанесло с полей. Поток воды был настолько сильным, что он местами разрушал асфальт и едва не снес легковой автомобиль в ручей. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Кировоградской области в Facebook.

Дорожники отмечают, что им потребовалось несколько часов для того, чтобы ликвидировать последствия непогоды — достать из кювета автомобиль, расчистить мост и дорогу от ила, обеспечить проезд транспорта и установить предупредительные знаки.

По информации служб, обочины настолько промокли, не выдерживали веса техники. Поэтому дорожникам пока не удалось ликвидировать повреждения.

Напомним, на днях в Винницкой области мощный ливень привел к разрушениям в одном из сел. Потоки воды были такими сильными, что размыли пять колодцев и 300 м улиц. Также были подтоплены пять жилых домов и восемь приусадебных участков.