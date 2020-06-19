Украинские моряки возвращаются на родину после трехлетнего пребывания в ливийской тюрьме. Фото: shipovnik.ua

https://racurs.ua/n139967-ukrainskie-moryaki-vozvraschautsya-na-rodinu-posle-trehletnego-prebyvaniya-v-liviyskoy-turme.html

Ракурс

Украинские моряки из экипажа танкера «Рута» сегодня, 19 июня, возвращаются в Украину после трех лет, проведенных в тюрьме Ливии. На родину прибудут 14 моряков, которых в 2017 году обвинили в контрабанде нефтепродуктов и бросили за решетку в Ливии.

Об этом сообщает в Facebook Благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль».

Члены экипажа «Рута» прилетят в Киев специальным авиарейсом около 13.00. Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное. Освобожденные моряки являются жителями Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Как известно, в апреле 2017 года украинских моряков из танкера «Рута» обвинили в незаконной перевозке нефтепродуктов и они были арестованы военно-морскими силами Ливии. Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают лишь за доставку грузов. За лицензии и разрешение на транспортировку грузов должен отвечать владелец.

Следует уточнить, что танкер «Рута» принадлежит Украине и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно арендуется компанией Manchester Shipping S. A.

Как ранее писал «Ракурс», в середине мая родственники украинских моряков провели акцию протеста в Городском саду Одессы. Протестующие требуют, чтобы правительство вспомнило о моряках и помогло возвратить их на родину.