Глава Минфина Сергей Марченко. Фото: Голос Украины

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Сергей Марченко, министр финансов Украины, 19 июня отчитался о деятельности фонда борьбы с COVID-19.

По словам министра, по состоянию на 18 июня правительством принято решение о выделении средств фонда 36,1 млрд грн. Уже принято постановлений на 19 млрд грн, а также протокольных решений на сумму 17 млрд грн с учетом этих решений. Остаток средств фонда составляет 28 млрд грн. Об этом чиновник заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Марченко отметил, что Кабмин принял решение направить почти 9 млрд грн из аккумулированных средств фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из этой суммы 4,7 млрд грн предусмотрено на выплату помощи по частичной безработице на период карантина на безвозвратной основе. Еще 1,27 млрд грн направят на помощь по безработице со дня введения карантина до его завершения на возвратной основе. Около 3 млрд грн пойдет на выплату по безработице на безвозвратной основе.

По состоянию на 9 июня 428,4 тыс. человек получают пособие по безработице. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, — заверил министр.

Кроме того, Марченко напомнил, что общая сумма средств, аккумулированных в фонде противодействия коронавирусу, составляет 64,7 млрд грн.

Напомним, вчера Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2020 год и разрешили перенаправить деньги из фонда для борьбы с COVID-19 на ремонт дорог.