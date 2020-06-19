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Зеленский остался без штрафа за кофе в Хмельницком: судья назвал причину

Зеленского не оштрафовали за кофе в Хмельницком: судья назвал причину

19 июн 2020, 11:18
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Владимир Зеленский пока остался без штрафа за посещение кафе в Хмельницком во время карантина, поскольку судья Хмельницкого горрайонного суда 19 июня остановил рассмотрение производства.

Судья приостановил производство и обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли президент быть привлеченным к административной ответственности, ведь согласно Конституции глава государства является неприкосновенным, пишет «Громадське».

Такое решение огласил судья Андрей Мисинкевич.

Напомним, 3 июня во время поездки в Хмельницкий Зеленский вместе с участниками делегации посетили кафе, где они пили кофе внутри помещения, нарушая правила карантина. Такое нарушение предусматривает 17−34 тыс. грн штрафа.

Вместе с Зеленским в кафе были глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Все чиновники были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Источник: Ракурс


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