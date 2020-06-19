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Ракурс
В Киеве мать с трехлетним сыном выбросились с четвертого этажа. Фото: Uzhgorod.in

В Киеве мать с трехлетним сыном выбросились с четвертого этажа (ФОТО, ВИДЕО)

19 июн 2020, 11:32
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В Киеве сегодня, 19 июня, произошел несчастный случай. Молодая женщина со своим трехлетним сыном выбросились из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома. Дом находится на улице Ивана Мазепы вблизи станции метро «Арсенальная».

Об инциденте сообщает в Telegram-канале «Киев оперативный».

В Киеве мать с трехлетним сыном выбросились с четвертого этажа. Фото: Telegram

На место инцидента прибыли полицейские и скорая помощь. Женщина находилась без сознания, а ребенок сильно кричал от боли.

В Киеве мать с трехлетним сыном выбросились с четвертого этажа. Фото: Telegram

Пострадавших женщину и ребенка госпитализировали в больницу.

В Киеве мать с трехлетним сыном выбросились с четвертого этажа. Фото: Telegram

Мать выбросившейся из окна женщины заявила, что сожитель сильно избивал ее дочь и в последние дни она находилась в состоянии глубокой депрессии.

В Киеве мать с трехлетним сыном выбросились с четвертого этажа. Фото: Telegram

Женщина рассказала, что незадолго до инцидента она приготовила кушать дочери и ребенку. Мать с сыном в это время находились в спальне.

О состоянии женщины и ребенка не сообщается.

Как ранее писал «Ракурс», в Харькове 42-летняя женщина вместе со своим шестимесячным сыном выпали с 19 этажа жилого дома, расположенного на улице Культуры. Мать и сын погибли на месте.

Источник: Ракурс


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