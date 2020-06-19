Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139972-marchenko-obyasnil-pochemu-covid-doplaty-poluchili-67-tys-policeyskih-i-lish-12-tys-medikov.html

Ракурс

Сергей Марченко, министр финансов Украины, заявил, что лично поддерживал решение о выделении МВД 2,6 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом. Эти деньги пойдут на доплаты полицейским.

В политической силе «Голос» удивлены и считают несправедливым то, что полицейские получат больше доплат чем, врачи, которые рискуют своей жизнью во время противостояния пандемии COVID-19. Об этом сегодня во время пленарного заседания ВР заявила народный депутат от «Голоса» Александра Устинова.

По словам нардепа, эти 2,6 млрд грн будут направлены на доплаты почти 67 тыс. сотрудникам полиции. При этом сейчас только 12 тыс. врачей получили из коронавирусного фонда доплаты, которые были обещаны властью. И эта финансовая помощь никоим образом не составляет те 300% доплат, которые были обещаны.

Мы в среду узнали, что 2,6 млрд грн с коронавирусного фонда были направлены правительством на доплату МВД и почти 67 тыс. полицейским, которые сейчас бьют людей на улицах. …Поддерживали ли вы лично это решение и считаете ли вы справедливым то, что у нас только каждый десятый медик, когда у нас более 6 тыс. инфицированных медиков, получает сейчас помощь и доплаты за борьбу с коронавирусом, и каждый второй полицейский? 12 тыс. медиков и 67 тыс. полицейских… — спросила Устинова у министра финансов Сергея Марченко во время часа вопросов к правительству.

Глава Минфина в ответ заявил, что якобы некорректно сравнивать работу медиков и полицейских, поскольку силовики тоже были задействованы в борьбе с COVID-19. Марченко отметил, что лично поддерживал выделение миллиардов гривен правоохранителям.

Но относительно этого решения правительства хочу сказать: так, органы внутренних дел были задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом и мероприятиях по введению карантина. Так, было принято соответствующее решение правительства. И да, я за него голосовал, — отметил министр.

Напомним, на днях нардеп от «Голоса» Александра Устинова заявила, что правоохранители получат 2,7 млрд грн доплат и премий из спецфонда по борьбе с коронавирусом. Нардеп сообщила, что сейчас врач получает 12 тыс. грн доплаты, а полицейский — 9,3 тыс. грн. Также парламентарий добавила, что спецоперация по «отлову» мужчины в трусах в Гидропарке обошлась бюджету почти в 100 тыс. грн.