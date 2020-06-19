Во время инцидента на Русановских садах 15 июня, скриншот видео

https://racurs.ua/n139973-v-kieve-na-rusanovskih-sadah-snova-tolkalis-mestnye-jiteli-s-policiey-video.html

Ракурс

В Киеве на массиве Русановские сады продолжается противостояние местных жителей с полицией.

Местные жители выступают против строительства съезда с Подольско-Воскресенского моста на их центральную улицу, где имеется по одной полосе движения в каждом направлении. Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев оперативный».

Местные жители заявляют, что власти ранее совсем не занималась их жизнью, в частности местным жителям пришлось ремонтировать дорогу собственными силами.

Местные жители, в частности, отмечают, что теперь по этой дороге ездят грузовики для строительства Подольского моста, которые разбивают улицу.

Это не первый случай противостояния с полицией на Русановских садах за последнее время. 15 июня местные жители уже перекрывали движение транспорта по улице Садовой. Тогда их оттеснили сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента.

Напомним, в начале июня мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, демонстрирующее, как продвигается строительство Подольско-Воскресенского моста. Мост планируют построить до конца этого года.