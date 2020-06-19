Святослав Вакарчук, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n139986-vakarchuk-vyyshov-z-frakciyi-golos-na-z-yizdi-partiyi-yogo-vykluchat-zi-spyskiv.html

Ракурс

Святослав Вакарчук вийшов зі складу фракції «Голос».

На найближчому з’їзді цієї партії його виключать з виборчих списків. Про це чинний лідер партії «Голос» Кіра Рудик повідомила в інтерв’ю «24 каналу».

Тобто, до Вакарчука партія застосує імперативний мандат.

Це робиться для того, щоб замість нього до парламенту за списками цієї політсили зміг зайти інший народний депутат.

Вакарчук нещодавно намагався скласти депутатські повноваження у більш «традиційний» спосіб — подавши відповідну заяву, однак Верховна Рада під час засідання 18 червня не надала для цього необхідної кількості голосів.

Про вихід Вакарчука з фракції під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату, — зазначив Вакарчук у повідомленні, опублікованому в його Фейсбуці.

Замість Вакарчука до парламенту, як очікується, зайде юрист Аліна Свідерська.

Сьогодні в парламенті відбулися й інші зміни у складі наявних депутатських груп. Народні депутати Лариса Білозір, Микола Кучер та Геннадій Вацак перейшли з групи «За майбутнє" до групи «Довіра».

Варто додати, що ці троє депутатів, на відміну від більшості членів групи «За майбутнє", вчора підтримали програму дій уряду, яка розглядалася в парламенті, проте не набрала необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, заяву про відставку Вакарчука 18 червня підтримали лише 175 парламентарів з 226 необхідних.