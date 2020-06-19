Святослав Вакарчук, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n139986-vakarchuk-vyshel-iz-frakcii-golos-na-sezde-partii-ego-iskluchat-iz-spiskov.html

Ракурс

Святослав Вакарчук вышел из состава фракции «Голос».

На ближайшем съезде этой партии его исключат из избирательных списков. Об этом действующий лидер партии «Голос» Кира Рудик сообщила в интервью «24 каналу».

То есть, к Вакарчука партия применит императивный мандат.

Это делается для того, чтобы вместо него в парламент по спискам этой политсилы смог зайти другой народный депутат.

Вакарчук недавно пытался сложить депутатские полномочия в более «традиционный» способ — подав соответствующее заявление, однако Верховная Рада во время заседание 18 июня не предоставила для этого необходимого количества голосов.

О выходе Вакарчука из фракции во время сегодняшнего заседания Верховной Рады объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата, — отметил Вакарчук в сообщении, опубликованном в его Фейсбуке.

Вместо Вакарчука в парламент, как ожидается, зайдет юрист Алина Свидерская.

Сегодня в парламенте состоялись и другие изменения в составе имеющихся депутатских групп. Народные депутаты Лариса Билозир, Николай Кучер и Геннадий Вацак перешли из группы «За будущее» в группу «Доверие».

Стоит добавить, что эти трое депутатов, в отличие от большинства членов группы «За будущее», вчера поддержали программу действий правительства, которая рассматривалась в парламенте, однако не набрала необходимого количества голосов.

Напомним, заявление об отставке Вакарчука 18 июня поддержали лишь 175 парламентариев при 226 необходимых.