ВНО 2020: министр образования Мандзий сделала заявление о проведении оценивания с 25 июня

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Внешнее независимое оценивание (ВНО 2020) пройдет с 25 июня по 17 июля. Сегодня эту информацию в стенах Верховной Рады официально подтвердила временно исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

ВНО будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача. Сейчас у нас все подготовлено для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля, — рассказала Мандзий.

По словам чиновницы, для проведения ВНО в области направили более 3,2 млн медицинских масок, 3250 бесконтактных термометров, 11 630 комплектов для защиты медиков, свыше 100 тыс. л антисептиков и 28 тыс. л дезинфицирующих средств. Для проведения ВНО 2020 Министерство образования привлекло более 242 тыс. работников и 11 630 медиков.

Готовность пунктов тестирования, начиная с 19 июня будет контролировать Госпродпотребслужба, — отметила и. о. министра.

В личных кабинетах участников ВНО уже размещены видеоинструкции с правилами проведения ВНО и алгоритм действий.

Участники самостоятельно или организованным транспортом будут доставлены в пункты тестирования, куда их начнут пускать с 9.50 до 10.50. Участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, — отметила Мандзий.

После прохождения температурного скрининга каждый участник получит маску. Также нужно будет продезинфицировать руки и пройти идентификацию.

Напомним, на основную сессию ВНО в этом году зарегистрировались почти 380 тыс. участников. В то же время вчера Верховная Рада приняла инициированный Владимиром Зеленским проект закона, который освобождает от ВНО школьников, которые не планируют поступать в вузы. Украинский центр оценивания качества образования подготовил для проведения ВНО 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования.