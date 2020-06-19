В Италии коронавирус был за два месяца до первого официально подтвержденного случая инфицирования. Фото: Чемпионат

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Ракурс

В Италии первый случай заражения коронавирусом был официально зафиксирован в середине февраля, но последние исследования Национального института здравоохранения доказывают, что еще в декабре 2019 года в сточных водах Милана и Турина присутствовали генетические следы SARS-CoV-2.

О результатах исследований сообщает издание The Local.

Анализ образцов сточных вод также показал, что в Болонье коронавирус уже присутствовал в январе 2020 года.

Результаты данных исследований помогают понять, как распространялся коронавирус в Италии, и почему эпидемия достигла таких больших масштабов.

Международная практика показывает, что именно образцы сточных вод можно использовать для установления, когда именно появился коронавирус в том или ином регионе.

Для проведения анализов было взято 40 проб сточных вод с октября 2019 года по февраль 2020 года. Было установлено, что в Милане и Турине генетические следы SARS-CoV-2 впервые появились 18 декабря 2019 года, а в Болонье — 29 января 2020 года.

С октября по ноябрь 2019 года в образцах сточных вод коронавирус обнаружен не был.

Также сообщается, что в образцах сточных вод, которые были собраны в январе 2020 года в Барселоне, были обнаружены следы коронавируса, хотя первый официально зарегистрированный случай инфицирования в Испании был обнаружен лишь спустя 40 дней.

По мнению ученых, анализ образцов сточных вод позволит определять наличие коронавируса в регионах задолго до начала эпидемии.

Как ранее писал «Ракурс», в Пекине определили «нулевого пациента», с которого началась вторая волна эпидемии коронавируса. Это 52-летний мужчина, который в начале июня посетил оптовый рынок «Синьфади» на юге Пекина.