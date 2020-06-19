Гугл Хром. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/n139983-brauzer-google-chrome-atakovali-hakery-zafiksirovany-32-mln-zagruzok-kopiy-shpionskogo-softa.html

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Google Chrome, популярный браузер от поисковика Гугл, атаковали хакеры. Кибератака стала самой масштабной за всю историю браузера.

Специалисты зафиксировали 32 млн загрузок копий шпионского программного обеспечения. Вредоносные программы выдавались за полезные расширения для браузера. Таким образом распространялись шпионские программы, замаскированные под онлайн-переводчики, конвертеры файлов, расширение безопасности и другие утилиты. Об этом 19 июня сообщает Reuters со ссылкой на исследование Awake Security.

Эксперт Awake Security Гэри Голомб заявил, что софт тайно копировал историю посещений сайтов пользователями и отправлял мошенникам другую частную информацию. Хакеры использовали простые, но надежные способы маскировки своей деятельности. Оказалось, что с сетью были связаны около 15 тыс. доменных имен, которые были оформлены в небольшого регистратора из Израиля Galcomm. Эта компания заявляет, что ничего не знает о мошеннической сети.

В Гугл уже завили, что удалили более 70 вредоносных расширений для «Хрома». При этом в корпорации не раскрыли информацию о том, сколько пользователей стали жертвами хакеров.

Напомним, компании Google, Facebook, Microsoft и еще 15 высокотехнологичных компаний объединили свои усилия в борьбе с сексуальным онлайн-насилием детей.