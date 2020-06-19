Гугл Хром. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/ua/n139983-brauzer-google-chrome-atakuvaly-hakery-zafiksovano-32-mln-zavantajen-kopiy-shpygunskogo-softu.html

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Google Chrome, популярний браузер від пошуковика Гугл, атакували хакери. Кібератака стала наймасштабнішою за всю історію браузера.

Фахівці зафіксували 32 млн завантажень копій шпигунського програмного забезпечення. Шкідливі програми видавалися за корисні розширення для браузера. Таким чином поширювалися шпигунські програми, замасковані під онлайн-перекладачі, конвертери файлів, розширення безпеки та інші утиліти. Про це 19 червня повідомляє Reuters із посиланням на дослідження Awake Security.

Експерт Awake Security Гері Голомб заявив, що софт таємно копіював історію відвідувань сайтів користувачами і відправляв шахраям іншу приватну інформацію. Хакери використовували прості, але надійні способи маскування своєї діяльності. Виявилося, що з мережею були пов’язані близько 15 тис. доменних імен, які були оформлені у невеликого реєстратора з Ізраїлю Galcomm. Ця компанія заявляє, що нічого не знає про шахрайську мережу.

У Гугл вже завили, що видалили понад 70 шкідливих розширень для «Хрома». При цьому у корпорації не розкрили інформацію про те, скільки користувачів стали жертвами хакерів.

Нагадаємо, компанії Google, Facebook, Microsoft та ще 15 високотехнологічних компаній об'єднали свої зусилля у боротьбі з сексуальним онлайн-насильством дітей.