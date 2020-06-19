Володимир Омелян, фото: прес-служба Міністерства інфраструктури

https://racurs.ua/ua/n139982-eks-ministru-omelyanu-nabu-povidomylo-pidozru-za-zmenshennya-taryfiv.html

Ракурс

Володимиру Омеляну, колишньому міністру інфраструктури, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили підозру у вчиненні незаконних дій, через які держбюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Йдеться про рішення щодо виданого в грудні 2017 року указу про зниження портових тарифів і зборів на 20%. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Дії Омеляна кваліфіковані за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

У НАБУ наголошують, що один із знижених Омеляном зборів був складовою дохідної частини державного бюджету, а тому змінити його розмір могла лише Верховна Рада.

Омелян на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив, що тарифи знижувалися задля збільшення товаро/вантажопотоку. Омелян стверджує, що, завдяки цьому зниженню у 2018−2018 роках морська галузь продемонструвала зростання на понад 20%, яке триває й досі.

Екс-міністр наголошує, що зниження тарифів було колегіальним рішенням Кабміну.

Це, безумовно, прецендент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки — може бути звинуваченим у шкідництві, — переконаний Омелян.

Нагадаємо, вранці 12 червня до будинку Омеляна прийшли з обшуками.