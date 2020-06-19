Верховна Рада: Тищенко хоче усунути “слугу”, який перешкодив Шкарлету очолити МОН

https://racurs.ua/ua/n139981-rozbrat-u-sluzi-narodu-leros-nazvav-cinu-provalu-golosuvannya-za-vidryjku-tabachnyka-shkarleta.html

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Конфлікт у фракції «Слуга народу» виник після того, як вчора Верховна Рада не змогла призначити креатуру Володимира Зеленського Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки, оскільки профільний комітет його «забракував».

Представник «Велюру» («слуга» і кум Єрмака Микола Тищенко — ред.) в парламенті зараз збирає підписи за відставку голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака через те, що він відмовився підтримати кандидатуру на посаду міністра освіти (Шкарлета — ред.). Я не розумію, як можна голосувати за цю «відрижку Табачника», — заявив нардеп-«слуга» Гео Лерос під час пленарного засідання 19 червня.

На його думку, проголосувати за Шкарлета на посту глави МОН — бетонувати себе під поняттям корупція.

Який кадровий голод? Єдина ціль — знайти добре замаскованого корупціонера. Цього не можна допустити. Я розкажу, чому обрали саме цю кандидатуру. Бо ректори київських вишів обіцяли підтримати нашу колегу на виборах мера Києва. Ось і весь «договорняк», — розповів парламентар.

Лерос також закликав колег по парламенту не підписувати та не голосувати за відставку Бабака з посади очільника освітнього комітету. Водночас сам Бабак вирішив прокоментувати ситуацію, що склалася у монобільшості.

Справді, збиралися підписи, але я не дуже розумію: за що? Можливо за те, що комітет вчора виніс таке рішення (не рекомендував Шкарлета на посаду глави МОН — ред.). Можливо тому, що я є прихильником збереження ЗНО. Або можливо за те, що я роблю поступові кроки, щоб наша освіта стала більш якісною і наблизилася до міжнародних стандартів нарешті. Якщо є бажання або хтось справді думає, що я недостойний голова комітету, то прошу виносити постанову в зал і приймайте рішення, — резюмував Бабак.

Нагадаємо, вчора спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував, що під час пленарного засідання 18 червня відбудеться голосування за кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду глави Міністерства освіти та науки. Однак згодом профільний освітній комітет не підтримав пропозицію Кабміну і не рекомендував Раді призначати Шкарлета. Це питання у сесійну залу так і не виносилося.

Окрім цього, проти призначення ректора Чернігівського національного технологічного університету Шкарлета міністром освіти і науки виступили й освітяни і науковці.

Водночас нардеп Сергій Бабак і є тим одіозним «слугою народу», який торік прославився заявами про зарплатню вчителям у 4 тис. дол. Також, як повідомляли ЗМІ, у його наукових публікаціях було знайдено плагіат.