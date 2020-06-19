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Ракурс
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону (ФОТО, ВІДЕО)

19 чер 2020, 13:28
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У Києві до купального сезону готові 12 пляжів, які вже почали роботу після відповідного рішення Держпродпотребслужби. Цього року паспорт готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання.

Із переліком цих об'єктів можна ознайомитися на сайті комунального підприємства «Плесо», заявив під час сьогоднішнього брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДА

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДАНа пляжах було перевірено якість питної води у фонтанчиках, а також проведено лабораторний аналіз води у водоймах.

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДА

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДАКличко нагадав, що за останні роки було оновлено шість київських пляжів. Крім того, багато пляжів стають доступними для людей із інвалідністю. Вже вісім пляжів обладнано спеціальними кріслами-амфібіями.

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДА

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДАНа кожному сертифікованому пляжі столиці працюють рятувальні пости.

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДА

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДАНа пляжі завезено пісок, який просівається за допомогою спеціальних машин.

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДА

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДАКличко заявив, що відкриття пляжів буде своєрідною перевіркою свідомості киян, адже небезпека зараження коронавірусом залишається дуже високою і тільки дотримання карантинних правил допоможе захиститися від інфікування.

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДА

Кличко проінспектував готовність пляжів до купального сезону. Фото: КМДА

Також Кличко додав, що цього року в Києві вісім пляжів отримали «Блакитний прапор». Пляжі з такою відміткою відповідають понад 30 критеріям якості та безпеки. Вчора такий прапор було піднято над пляжем «Троєщина».

Як раніше писав «Ракурс», в Одеській області курортний сезон цього року пройде під наглядом правоохоронців. На 15 станціях туристичної поліції цілодобово нестимуть чергування військовослужбовці та поліцейські.

Джерело: Ракурс


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