Віталій Кличко. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n139980-klychko-proinspektuvav-gotovnist-plyajiv-do-kupalnogo-sezonu-foto-video.html

Ракурс

У Києві до купального сезону готові 12 пляжів, які вже почали роботу після відповідного рішення Держпродпотребслужби. Цього року паспорт готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання.

Із переліком цих об'єктів можна ознайомитися на сайті комунального підприємства «Плесо», заявив під час сьогоднішнього брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

На пляжах було перевірено якість питної води у фонтанчиках, а також проведено лабораторний аналіз води у водоймах.

Кличко нагадав, що за останні роки було оновлено шість київських пляжів. Крім того, багато пляжів стають доступними для людей із інвалідністю. Вже вісім пляжів обладнано спеціальними кріслами-амфібіями.

На кожному сертифікованому пляжі столиці працюють рятувальні пости.

На пляжі завезено пісок, який просівається за допомогою спеціальних машин.

Кличко заявив, що відкриття пляжів буде своєрідною перевіркою свідомості киян, адже небезпека зараження коронавірусом залишається дуже високою і тільки дотримання карантинних правил допоможе захиститися від інфікування.

Також Кличко додав, що цього року в Києві вісім пляжів отримали «Блакитний прапор». Пляжі з такою відміткою відповідають понад 30 критеріям якості та безпеки. Вчора такий прапор було піднято над пляжем «Троєщина».

Як раніше писав «Ракурс», в Одеській області курортний сезон цього року пройде під наглядом правоохоронців. На 15 станціях туристичної поліції цілодобово нестимуть чергування військовослужбовці та поліцейські.