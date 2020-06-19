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Ракурс
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону (ФОТО, ВИДЕО)

19 июн 2020, 13:28
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В Киеве к купальному сезону готовы 12 пляжей, которые уже начали работу после соответствующего решения Госпродпотребслужбы. В этом году паспорт готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

С перечнем этих объектов можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия «Плесо», заявил во время сегодняшнего брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

На пляжах было проверено качество питьевой воды в фонтанчиках, а также проведен лабораторный анализ воды в водоемах.

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

Кличко напомнил, что за последние годы были обновлены и облагорожены шесть киевских пляжей. Кроме того, многие пляжи становятся доступными для людей с инвалидностью. Уже восемь пляжей оборудованы специальными креслами-амфибиями.

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

На каждом сертифицированном пляже столицы работают спасательные посты.

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

На пляжи завезен песок, который просеивается с помощью специальных машин.

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

Кличко заявил, что открытие пляжей будет своеобразной проверкой сознательности киевлян, ведь опасность заражения коронавирусом остается очень высокой и только соблюдение карантинных правил поможет защититься от инфицирования.

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

Кличко проинспектировал готовность пляжей к купальному сезону. Фото: КГГА

Также Кличко добавил, что в этом году в Киеве восемь пляжей получили «Голубой флаг». Пляжи с такой отметкой отвечают более 30 критериям качества и безопасности. Вчера такой флаг был поднят над пляжем «Троещина».

Как ранее писал «Ракурс», в Одесской области курортный сезон этого года пройдет под наблюдением правоохранителей. На 15 станциях туристической полиции круглосуточно будут нести дежурство военнослужащие и полицейские.

Источник: Ракурс


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