Виталий Кличко. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n139980-klichko-proinspektiroval-gotovnost-plyajey-k-kupalnomu-sezonu-foto-video.html

Ракурс

В Киеве к купальному сезону готовы 12 пляжей, которые уже начали работу после соответствующего решения Госпродпотребслужбы. В этом году паспорт готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

С перечнем этих объектов можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия «Плесо», заявил во время сегодняшнего брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

На пляжах было проверено качество питьевой воды в фонтанчиках, а также проведен лабораторный анализ воды в водоемах.

Кличко напомнил, что за последние годы были обновлены и облагорожены шесть киевских пляжей. Кроме того, многие пляжи становятся доступными для людей с инвалидностью. Уже восемь пляжей оборудованы специальными креслами-амфибиями.

На каждом сертифицированном пляже столицы работают спасательные посты.

На пляжи завезен песок, который просеивается с помощью специальных машин.

Кличко заявил, что открытие пляжей будет своеобразной проверкой сознательности киевлян, ведь опасность заражения коронавирусом остается очень высокой и только соблюдение карантинных правил поможет защититься от инфицирования.

Также Кличко добавил, что в этом году в Киеве восемь пляжей получили «Голубой флаг». Пляжи с такой отметкой отвечают более 30 критериям качества и безопасности. Вчера такой флаг был поднят над пляжем «Троещина».

Как ранее писал «Ракурс», в Одесской области курортный сезон этого года пройдет под наблюдением правоохранителей. На 15 станциях туристической полиции круглосуточно будут нести дежурство военнослужащие и полицейские.