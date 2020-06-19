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Ракурс
Лечение COVID-19. Фото: Слуга народа

Рада продлила действие закона по обеспечению лечения COVID-19

19 июн 2020, 13:27
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Верховная Рада Украины сегодня приняла законопроект № 3636 № «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Изменения касались продления срока действия в связи с угрозой роста заболеваемости населения коронавирусом. За документ за основу сегодня во время пленарного заседания проголосовали 309 депутатов, в целом — 311 нардепов. Трансляция заседания велась на канале парламента в YouTube.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан с целью обеспечения доступа инфицированных граждан до лекарств и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди украинцев. Проектом закона предлагается продлить срок действия закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения COVID-19» до 1 января 2021 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсации работникам медучреждений, которые задействованы в противодействии COVID-19, налога на доходы физических лиц, удержанного из их доплат к зарплате.

Источник: Ракурс


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