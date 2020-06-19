Зеленскому в Турции приписали новую жену. Фото: РБК-Украина Styler

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Елена Зеленская заболела коронавирусом, сообщило одно из крупнейших турецких изданий Hurriyet, проиллюстрировав эту новость фотографией президента Украины Владимира Зеленского с певицей Верой Брежневой (настоящее имя — Вера Галушка) и чужими детьми.

Это был постер из фильма «8 лучших свиданий», в котором Зеленский и Брежнева сыграли супругов, а не фото реальной семьи президента.

Позже издание заменило иллюстрацию на своем сайте. Но старое фото сохранилась в кэше Google и некоторое время отображалось при распространении ссылки на материал. Печатный же номер газеты от 17 июня остался с ошибочным фото. Отметим, что тираж Нurriyet в прошлом году превышал 300 тыс. экземпляров.

Турецкие СМИ не в первый раз отметились ляпом, связанным с супругой украинского президента. Не так давно издание Haber Chаnnel перепутало ее имя, назвав Ольгой вместо Елены.

Напомним, о коронавирусной болезни Зеленской власти сообщили 12 июня, сразу после того, как глава государства заявил в интервью, что хотел специально подцепить COVID-19. Несколько дней спустя жену президента госпитализировали, но медучреждение, в котором она лечится, остается в тайне.

Отметим также, что с 1 июля Турция разрешила въезд туристам из Украины без двухнедельной самоизоляции и тестирования на коронавирус, но с соблюдением требований безопасности. При выявлении у туриста повышенной температуры ему предложат пройти тест на COVID-19, а также вернуться в Украину.