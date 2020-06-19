В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве продолжается. В частности, зафиксированы новые вспышки заболевания среди педагогов, а также инфицирование сотрудников «Киевпастранса».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Так, за последнюю неделю по одному случаю COVID-19 обнаружили среди учителей в столичных школах № 70, № 212, № 282, № 197 и в лицее № 51. В школе № 308 заразился завуч.

Там всех работников, поскольку много было контактных, отправили на самоизоляцию, — отметил Кличко.

В «Киевпасстрансе» коронавирус обнаружили у двух сотрудников администрации автопарка, которые не выходят на рейсы, подчеркнул Кличко. У этих больных легкое течение болезни, они находятся на самоизоляции за пределами города, поскольку не являются киевлянами.

Отмечается, что больные жили в общежитии предприятия, круг их контактных лиц установили, коронавирус у них не обнаружен.

В общежитии провели усиленную дезинфекцию, — отметил Кличко.

За прошедшие сутки в столице обнаружили еще 96 новых случаев заболевания, семь больных госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

Среди новых случаев заболевания 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет, четыре девочки в возрасте от 11 до 16 лет, 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет, а также двое мальчиков в возрасте 10 месяцев и четыре года.

Таким образом, за время эпидемии в столице обнаружили уже 4 тыс. 176 случаев COVID-19.

Сейчас в больницах Киеве лечатся от коронавируса 222 человек, из них 47 — в тяжелом состоянии. Еще у 57 человек есть подозрение на коронавирус.

Один больной за сутки умер. Всего коронавирус унес жизни уже 96 киевлян.

Выздоровели за сутки 46 больных. Всего коронавирус в Киеве одолели 1 тыс. 332 человека.

Напомним, в Украине снова зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом.