Вода в Крыму. Фото: apostrophe.ua

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В Крыму наблюдается нехватка воды, три водохранилища Симферополя наполнены в среднем на 30%.

В последние дни на полуострове идут дожди и приток в наибольшее Симферопольское водохранилище составил 120 тыс. куб. м. Дождливая погода поможет наполнять водохранилищ, сейчас воды хватит на три месяца. Об этом 19 июня заявил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интефракс».

Симферополь питается от трех водохранилищ, их общий объем наполнения — 30% от мощности. Соответственно, на сегодняшний день питьевой воды для города — более 90 дней, — отметил Аксенов.

По информации оккупантов, с 12 июня после реконструкции водозабора впервые в Симферополь начали подавать артезианскую воду из скважин для решения проблемы дефицита. К 1 июня уровень наполнения водохранилищ природного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем к лету 2019 года. Аксенов заявлял, что 2020 год — один из самых засушливых для полуострова за последние 150 лет.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что водоснабжение в аннексированный Крым возобновят тогда, когда Российская Федерация вернет Украине оккупированные территории.