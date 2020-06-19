Верховная Рада: нардеп обвинил Кабмин в выделении средств на округа только «слуг народа»

https://racurs.ua/n139975-nardep-obvinil-kabmin-v-vydelenii-sredstv-na-okruga-tolko-slug-naroda.html

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Депутаты из фракции «Слуги народа» получают средства на социально-экономическое развитие, в то время как запросы представителей других политсил остаются без внимания. Об этом сегодня во время заседания Верховной Рады заявил нардеп Виктор Бондарь из группы «За будущее».

Я твердо знаю, что сейчас правительство «нарезает» средства на ремонт канализации, школ, водопроводов, очистных сооружений и т. п. только на округа, где избирались депутаты от «Слуги народа». Что это за практика? Чем провинились те люди, которые голосовали за другие политические партии? Они так же на выборах президента голосовали за Владимира Зеленского. Они так же голосовали и за партию «Слуга народа», а не только за депутатов-мажоритарщиков. И они заслуживают на то, чтобы правительство равномерно распределяло средства по Украине. Я хочу, чтобы вы пообещали, что средства будут поделены поровну по каждому округу и области и будет обнародована статистика, — обратился парламентарий к главе правительства Денису Шмыгалю.

Он убежден, что Кабмин не выделяет средства на социально-экономическое развитие в округа депутатов, которые не являются представителями «Слуги народа». В то же время министр финансов заявил, что сегодня существует «справедливое распределение субвенции на соцэкономразвитие». По его словам, сейчас готовится решение правительства, которое будет включать распределение этой субвенции.

Правительство ничего не «нарезает». Правительство утвердило порядок распределения средств на социально-экономическое развитие. Там есть формула, предусматривающая пропорциональное и равномерное распределение государственных средств по областям. Далее все происходит согласно конкурсной процедуре, когда комиссия областная и государственная отбирает те или иные объекты. Распределение по регионам абсолютно равномерное, — отметил Шмыгаль.

Напомним, в государственном бюджете есть около 40 различных субвенций и дотаций, средства которых передаются в местный бюджет. В большинстве случаев эти средства являются целевыми. Есть также субвенция на осуществление мероприятий социально-экономического развития отдельных территорий, за которую «борются» депутаты-мажоритарщики. Правительство в лице Министерства финансов решает кому ее давать, а кому нет и какие объекты финансировать в каждом отдельном регионе.

Ранее СМИ писали, что распределение этих средств происходит неравномерно и непрозрачно. В частности, округа депутатов коалиции получают в среднем больше, чем округа нелояльных парламентариев.