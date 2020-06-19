Верховна Рада: нардеп звинуватив уряд у виділенні коштів на округи лише “слуг народу”

https://racurs.ua/ua/n139975-nardep-zvynuvatyv-uryad-u-vydilenni-koshtiv-na-okrugy-lyshe-slug-narodu.html

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Нардепи з фракції «Слуги народу» отримують кошти на соціально-економічний розвиток, в той час як запити представників інших політсил залишаються без уваги. Про це сьогодні під час засідання Верховної Ради заявив нардеп Віктор Бондарь з групи «За майбутнє".

Я твердо знаю, що зараз уряд «нарізає" кошти на ремонт каналізації, шкіл, водогонів і очисних споруд і т. п. лише по округах, де обиралися депутати від «Слуги народу». Що це за практика? Чим завинили ті люди, які голосували за інші політичні партії? Вони так само на виборах президента голосували за Володимира Зеленського. Вони так само голосували і за партію «Слуга народу», а не лише за депутатів-мажоритарників. І вони заслуговують на те, щоб уряд рівномірно розподіляв кошти по Україні. Я хочу, щоб ви пообіцяли, що кошти будуть поділені порівну по кожному округу і області і що буде оприлюднена статистика, — звернувся парламентар до глави уряду Дениса Шмигаля.

Він переконаний, що Кабмін не виділяє кошти на соціально-економічний розвиток в округи депутатів, які не є представниками «Слуги народу». Водночас міністр фінансів заявив, що сьогодні існує «справедливий розподіл субвенції на соцекономрозвиток». За його словами, зараз готується рішення уряду, яке включатиме розподіл цієї субвенції.

Уряд нічого не «нарізає". Уряд затвердив порядок розподілу коштів на соціально-економічний розвиток. Там є формула і вона передбачає пропорційне і рівномірне розподілення державних коштів по областях. Далі все відбувається за відповідною конкурсною процедурою, коли комісія обласна і державна відбирає ті чи інші об'єкти. Розподіл по регіонах абсолютно рівномірний, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, в державному бюджеті є близько 40 різноманітних субвенцій та дотацій, кошти яких передаються до місцевого бюджету. В більшості випадків ці кошти є цільовими. Але також є субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій, за кошти якої «борються» депутати-мажоритарники. Уряд в особі Міністерства фінансів вирішує кому її давати, а кому ні і які об'єкти фінансувати в кожному окремому регіоні.

Раніше ЗМІ писали, що розподіл цих коштів відбувається нерівномірно і непрозоро. Зокрема, округи депутатів коаліції отримують у середньому більше, ніж округи нелояльних парламентарів.