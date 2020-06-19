Аукціон Sotheby's. Фото: InVenture

https://racurs.ua/ua/n139974-malunok-viktora-gugo-pishov-z-molotka-za-podviynu-cinu-foto.html

Ракурс

Малюнок Віктора Гюго «Запуск повітряної кулі» пішов з молотка в Парижі на аукціоні в будинку Sotheby’s за 37,5 тис. євро. До цього малюнок ніколи раніше не публікувався, а його експертна оцінка становила 18 тис. євро. Таким чином, малюнок було продано понад, ніж у два рази дорожче своєї первісної вартості.

Малюнок було написано Гюго в 1870 році коричневим чорнилом. Його розміри всього 130×115 мм і його обрамлено чорною рамкою, повідомляє Slon.

Якраз під час написання малюнка Париж перебував в облозі прусських військ. На малюнку зображена повітряна куля, яка здіймається над Парижем.

Подібні кулі використовувалися під час облоги Парижа для зв’язку з містом. Зображена на малюнку куля злетіла над столицею Франції 26 вересня 1870 року, а в її гондолі біли агітаційні листівки, які написав особисто Гюго. Ці листівки було скинуто над позиціями прусських військ.

Аукціонний будинок Sotheby’s спільно з Binoche та Giquello організував торги, які проходили в онлайн-режимі. Це останній аукціон, який проводився у рамках розпродажу книг і автографів XIX-XX століть. Розпродаж було організовано на честь французької літератури. Малюнок «Запуск повітряної кулі» буде включено до каталогу малюнків Гюго.

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